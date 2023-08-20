Спецоперация 20 августа 2023, 15:27 ВСУ начали использовать большие БПЛА, чтобы замедлить продвижение российских войск РИА «Новости»: ВСУ применили дроны для замедления ВС РФ на Купянском направлении РИА «Новости»

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ВСУ стали активно использовать разные виды БПЛА, чтобы замедлить продвижение ВС России на Купянском направлении у недавно освобожденного поселка Новоселовское. Об этом РИА «Новости» сообщил замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Птичка.

Украинские подразделения начали применять «Бабу Ягу» — оснащенный четырьмя кумулятивными минами дрон, указал военный. По словам Птички, это большой БПЛА, который издает при работе неприятный звук. Обычно он делает тяжелые сбросы ночью.

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«На моей памяти самое большое число единовременно было — семь, их семь летало над нашими позициями. <…> Но мы их сбиваем», — заверил военнослужащий.

Командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным Третий заявил, что ВСУ стали использовать беспилотники, которые обычно применяли для поражения техники.

Ранее ВСУ начали атаковать зажигательными снарядами на Купянском направлении, в том числе при обстреле освобожденного Новоселовского. На российские позиции стало прилетать много кассетных боеприпасов со стороны противника.