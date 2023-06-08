Спецоперация 08 июня 2023, 03:45 ВСУ начали игнорировать приказы выдвигаться и наступать на позиции ВС России — военкор Военкор Руденко: командиры ВСУ гнали солдат на позиции ВС России, не подготовив проходы Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинские военные начали наступать в районе Малой Токмачки в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко. Российские военные отбили атаку противника. Как минимум одно подразделение ВСУ игнорирует приказ выдвигаться и наступать на позиции ВС России.

Как отметил военкор, ссылаясь на сообщения с Запорожского направления, украинские военные начинают выдыхаться и их напор спадает.

Реклама

Как минимум одно подразделение ВСУ, как следует из полученных радиоперехватов, игнорирует приказ командования выдвигаться и наступать на позиции российских военных, привел военкор сообщение Telegram-канала «Неофициальный Безсонов». Потери противника очень большие.

«Первая атака на Запорожье практически отбита. Очень много легло украинских военных на минных полях. Их просто гнали командиры вперед не подготовив как следует проходы», — написал военкор.

Он отметил, что российские военные «заряжены» и готовы отразить все возможные атаки противника.

О том, что в ночь на 8 июня ВСУ начали танковое наступление на Запорожском направлении, сообщил ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это первая подобная массированная атака украинских военных.