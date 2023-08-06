06 августа 2023, 21:00
ВСУ начали готовиться к третьей фазе контрнаступления
Express: контрнаступление ВСУ добралось до наивысшей точки
Украинские войска начали подготовку к третьей фазе контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки. Об этом заявил журналист британской газеты Express Том Уотлинг.
«Атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады», — уточнил обозреватель.
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По его словам, последние два месяца дались ВСУ крайне сложно. Бойцы тщетно пытались прорвать хорошо организованные российские укрепления. В итоге украинская армия понесла тяжелые потери.
Уотлинг обратил внимание на систему фортификаций, которую выстроили ВС РФ в зоне СВО. Российские силы применили противотанковые и противопехотные мины, артиллерию и увели укрепления вглубь обороняемой территории на множество километров.
По этой причине Украине пришлось изменить военную тактику ради сохранения оставшейся западной бронетехники, заключил журналист.
Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский бросил «на убой» механизированные батальоны ВСУ по приказу стран НАТО.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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