Спецоперация 06 августа 2023, 21:00 ВСУ начали готовиться к третьей фазе контрнаступления Express: контрнаступление ВСУ добралось до наивысшей точки РИА «Новости»

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Украинские войска начали подготовку к третьей фазе контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки. Об этом заявил журналист британской газеты Express Том Уотлинг.

«Атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады», — уточнил обозреватель.

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По его словам, последние два месяца дались ВСУ крайне сложно. Бойцы тщетно пытались прорвать хорошо организованные российские укрепления. В итоге украинская армия понесла тяжелые потери.

Уотлинг обратил внимание на систему фортификаций, которую выстроили ВС РФ в зоне СВО. Российские силы применили противотанковые и противопехотные мины, артиллерию и увели укрепления вглубь обороняемой территории на множество километров.

По этой причине Украине пришлось изменить военную тактику ради сохранения оставшейся западной бронетехники, заключил журналист.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский бросил «на убой» механизированные батальоны ВСУ по приказу стран НАТО.