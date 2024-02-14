14 февраля 2024, 14:44
ВСУ начали готовиться к потере основной линии снабжения под Авдеевкой
Представитель ВСУ: основная линия снабжения под Авдеевкой скоро будет утрачена
Командование ВСУ начало подготовку к утрате основной линии снабжения своей группировки под Авдеевкой. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Мы не можем говорить о происходящем в Авдеевке в режиме реального времени, но там ситуация динамическая и напряженная. На случай перерезывания главной логистической артерии наше командование предусмотрело дополнительные пути снабжения», — сказал он.
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Лиховой отметил, что боевики в Авдеевке уже как несколько дней ведут бои на улицах в попытках удержать город под своим контролем.
Авдеевка является северным пригородом Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепленный район.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские силы перерезали основную дорогу снабжения националистов в Авдеевке. По его словам, противник начал пробивать новые полевые трассы в низинах города.
ВСУ
Авдеевка
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