Важное 14 февраля 2024, 14:44 ВСУ начали готовиться к потере основной линии снабжения под Авдеевкой Представитель ВСУ: основная линия снабжения под Авдеевкой скоро будет утрачена РИА «Новости»

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Командование ВСУ начало подготовку к утрате основной линии снабжения своей группировки под Авдеевкой. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Мы не можем говорить о происходящем в Авдеевке в режиме реального времени, но там ситуация динамическая и напряженная. На случай перерезывания главной логистической артерии наше командование предусмотрело дополнительные пути снабжения», — сказал он.

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Лиховой отметил, что боевики в Авдеевке уже как несколько дней ведут бои на улицах в попытках удержать город под своим контролем.

Авдеевка является северным пригородом Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепленный район.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские силы перерезали основную дорогу снабжения националистов в Авдеевке. По его словам, противник начал пробивать новые полевые трассы в низинах города.