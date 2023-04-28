Спецоперация 28 апреля 2023, 10:58 ВСУ начали готовиться к форсированию Каховского водохранилища Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища Фото: офис президента Украины

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Украинские силы планируют штурмовать Каховское водохранилище. Они уже скапливают своих солдат и технику на правом берегу Днепра. Такое заявление сделал член военно-гражданской администрации Запорожской области, представитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило РИА «Новости».

«Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами», — сказал он.

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Рогов добавил, что ВСУ скапливают силы в районе населенных пунктов Покровское, Никополь, Марганец. Там уже находится 71-я егерская бригада Вооруженных сил Украины, которая принимала участие в боях в Артемовске.

Также он не исключил, что украинские войска попробуют атаковать Энергодар. Однако ведущаяся подготовка к этому на самом деле может быть отвлекающим маневром. В любом случае российские силы готовы дать отпор противнику, подчеркнул Рогов.