24 апреля 2023, 11:20
ВСУ начали эвакуировать население возле участка фронта в Запорожье
Член ВГА Рогов: ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье
Украинская армия начала принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» член военно-гражданской администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из поселка Степногорск. И плюс там все вокруг минируют», — сказал Рогов.
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Он напомнил, что через Степногорск открывается дорога на Запорожскую область.
Ранее Рогов отметил увеличение численности группировки ВСУ в регионе до 12 тысяч человек. Украинские боевики стянули военную технику в подконтрольную им часть Запорожской области.
ВСУ захватили практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Большую часть оружия украинские солдаты спрятали на территории металлургического завода «Запорожсталь».
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