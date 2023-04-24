Спецоперация 24 апреля 2023, 11:20 ВСУ начали эвакуировать население возле участка фронта в Запорожье Член ВГА Рогов: ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская армия начала принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» член военно-гражданской администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из поселка Степногорск. И плюс там все вокруг минируют», — сказал Рогов.

Реклама

Он напомнил, что через Степногорск открывается дорога на Запорожскую область.

Ранее Рогов отметил увеличение численности группировки ВСУ в регионе до 12 тысяч человек. Украинские боевики стянули военную технику в подконтрольную им часть Запорожской области.

ВСУ захватили практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Большую часть оружия украинские солдаты спрятали на территории металлургического завода «Запорожсталь».