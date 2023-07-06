Спецоперация 06 июля 2023, 00:24 ВСУ начали артподготовку на Запорожском направлении «РВ»: ВСУ ведут артподготовку у Орехова перед новым наступлением на Запорожском фронте РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ведут массированный огонь под Работино, по всей видимости готовясь к новому наступлению. Об этом написали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг начал артподготовку у Орехова перед новым наступлением на Запорожском фронте», — заявили военкоры.

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В течение дня в рядах ВСУ наблюдалась перегруппировка, также осуществлялась концентрация штурмовых групп из состава 65-й и 47-й бригад. Кроме того, были замечены несколько пикапов и бронемашин, которые подвозили пехоту.

«Российские бойцы отследили передвижение сил противника у Новоданиловки и в соседних районах, а затем наносили огневое поражение», — сказано в сообщении.

Также ВСУ под прикрытием дымов проводили эвакуацию погибших. Среди украинских бойцов отмечается низкое морально-психологическое состояние и нежелание идти в наступление из-за постоянных больших потерь, отметили военкоры.

Ранее российские бойцы уничтожили танки и БМП на Запорожском направлении. В итоге, очередная попытка атаки ВСУ провалилась.