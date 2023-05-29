Спецоперация 29 мая 2023, 10:01 ВСУ начали активно пополнять склады с боеприпасами на Донецком направлении Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами под Артемовском Официальный сайт президента Украины

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Украинские боевики активно пополняют запасы на складах с ракетно-артиллерийским вооружением на Донецком направлении, в частности в районе населенного пункта Часов Яр под Артемовском, а также Константиновки и Дружковки. Об этом РИА «Новости» рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Марочко отметил, что пополняются склады, к которым ведут дороги с твердым покрытием. ВСУ восполняют расходы боеприпасов, пользуясь «низкой облачностью и плохой видимостью», добавил бывший офицер.

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Ранее он информировал о том, что украинская армия из-за сильных дождей оставила часть позиций в низинах и оврагах на Купянском направлении — солдат перебросили на стратегические высоты.

Непогода также стала причиной перебоев с поставками оружия и боеприпасов для украинских вооруженных сил.

Также Марочко сообщал, что ВС России за двое суток взяли в плен 23 бойца из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике.