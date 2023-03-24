24 марта 2023, 10:17
ВСУ начали активнее применять авиацию под Купянском
Марочко: ВСУ начали активнее использовать советские самолеты на Купянском направлении
Военнослужащие союзных сил, задействованные на наблюдательных постах ПВО ВС РФ, стали чаще фиксировать случаи применения авиации со стороны ВСУ на Купянском направлении. Об этом в интервью ТАСС рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника», — сказал он.
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По его словам, такими данными располагают российские разведчики. Марочко отметил, что ВСУ меняют типы самолетов в зависимости от задач. Он заявил, что в последнее время украинские подразделения, задействованные на Купянском направлении, в основном используют модели авиации, разработанные еще во времена СССР. Среди них Марочко отметил Су-24, Су-27 и МиГ-29. Он подчеркнул, что эти самолеты стояли на вооружении ВСУ.
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