Спецоперация 24 марта 2023, 10:17 ВСУ начали активнее применять авиацию под Купянском Марочко: ВСУ начали активнее использовать советские самолеты на Купянском направлении Викимедиа

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Военнослужащие союзных сил, задействованные на наблюдательных постах ПВО ВС РФ, стали чаще фиксировать случаи применения авиации со стороны ВСУ на Купянском направлении. Об этом в интервью ТАСС рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника», — сказал он.

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По его словам, такими данными располагают российские разведчики. Марочко отметил, что ВСУ меняют типы самолетов в зависимости от задач. Он заявил, что в последнее время украинские подразделения, задействованные на Купянском направлении, в основном используют модели авиации, разработанные еще во времена СССР. Среди них Марочко отметил Су-24, Су-27 и МиГ-29. Он подчеркнул, что эти самолеты стояли на вооружении ВСУ.

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