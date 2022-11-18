Спецоперация 18 ноября 2022, 13:08 ВСУ на луганском направлении «начали выдыхаться» Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ перешли от активных действий к обороне

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Вооруженные силы Украины на Луганском направлении начинают выдыхаться, и на некоторых участках уже перешли от активных наступательных действий к обороне. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

«Попыток атаковать наши позиции противник не прекращает. <…> Но хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — сказал он.

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Днем ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли натовскими ракетами HIMARS жилой дом в Стаханове. Ракеты снесли у жилого дома крышу и часть второго этажа. Погибли два человека. В машине скорой помощи скончались72-летний мужчина и 71-летняя женщина. Пострадали еще три женщины, 1961, 1952 и 1941 годов рождения. Их отвезли в Стахановскую центральную многопрофильную больницу.

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