Спецоперация 16 июля 2023, 13:59 ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли до 100 бойцов за сутки — Минобороны Минобороны: российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении Пресс-служба Минобороны

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За последние сутки подразделения ВСУ попытались организовать атаки на Краснолиманском направлении, однако российские военные отразили их, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, потери противника составили до 100 бойцов.

ВС России отразили три вражеских атаки в районах Водянского лесничества, Макеевки и Серебрянского лесничества. У Червоной Дибровы, Голикова и Кузьмина подразделениям ВСУ нанесли огневое поражение, а возле Новолюбовки в ЛНР уничтожили склад боеприпасов 66-й мехбригады украинской армии.

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«За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы „Мста-Б“ и Д-30», — уточнил Игорь Конашенков.

В Минобороны добавили, что на Донецком направлении потери ВСУ составили до 270 человек, на Купянском — более 50. В течение суток российские системы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ.

Бойцы ВС России успешно выполняют задачи в рамках СВО, заявил президент Владимир Путин. По его словам, украинские солдаты успехов не имеют.