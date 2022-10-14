ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек при попытках разведки боем | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек при попытках разведки боем Минобороны: ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более 120 боевиков и технику Официальный сайт

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Вооруженные силы Украины во время безуспешных попыток разведки боем на Краснолиманском направлении потеряли более 120 человек и 13 единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения», — рассказал он, уточнив, что все попытки украинских боевиков оказались безуспешными.

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Российские войска при поддержке артиллерии нанесли противнику огневое поражение, которое отбросило остатки украинских подразделений на исходные позиции.

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Конашенков обратил внимание, что всего было уничтожено более 120 боевиков, пять бронированных машин, четыре пикапа и столько же единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили в Николаеве пункт временной дислокации 59-й бригады ВСУ и формирования наемников «Иностранный легион».

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