Спецоперация 24 ноября 2023, 12:33 ВСУ на Херсонском направлении полностью перешли на оружие НАТО Боец группировки «Днепр»: ВСУ используют оружие НАТО на Херсонском направлении РИА «Новости»

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На Херсонском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перешли на технику стран НАТО. Командир расчета РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» с позывным Ротор рассказал РИА «Новости», что у противника на этом участке почти не осталось собственных вооружений.

«Я думаю, там только одно натовское оружие и есть. Тут даже беспилотники, да все, все натовское. Тут пальцем покажи и не промахнешься», — заявил он.

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Российские бойцы тоже использовали оружие западных стран. Военкор Андрей Коц заявил, что они выставили против украинских солдат захваченные у них же трофейные противотанковые ракетные комплексы Javelin, пулеметы M2 Browning и гранатометы NLAW.

Техника НАТО разочаровала украинских военнослужащих. Они пожаловались на неповоротливость танков Abrams и бронетранспортеров International MaxxPro в сезон распутицы.