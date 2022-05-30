30 мая 2022, 11:37
ВСУ на глазах у жителей обстреляли из танка двор в Северодонецке
Украинские силовики из танка обстреляли двор жилого дома в Северодонецке
Вооруженные силы Украины обстреляли жилой двор в Северодонецке. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель.
«Сидел и курил, сидели два солдата со мной на лавочке. Взрыв произошел у соседнего дома. Они попадали на землю, а я пытался капюшоном накрыть голову», — сообщил мужчина.
Он получил ранение руки. Находившиеся на месте событий бойцы заявили, что огонь велся из танка.
Российские и луганские военные 28 мая освободили Северодонецк, однако отдельные группы националистов продолжили атаковать город. Народная милиция ЛНР распространила агитснаряды с инструкциями по сдаче в плен. Тем временем местные жители рассказали, с какой радостью встретили вошедших в город военнослужащих.