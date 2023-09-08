08 сентября 2023, 14:37
ВСУ на Донецком направлении потеряли более 215 бойцов
МО РФ: потери ВСУ на Донецком направлении превысили 215 боевиков за сутки
Российские военнослужащие уничтожили более 215 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Кроме того, ВС РФ ликвидировали четыре автомобиля, две американские системы М777, гаубицу Д-20, противотанковую «Рапиру», а также станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Буковель-AD».
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«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак», — передали в ведомстве.
На Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла до 190 бойцов, писал RT. Кроме того, ВСУ потеряли технику и вооружение.
Ранее Вооруженные силы Украины пытались переправиться через реку Шайтанку, но группировка войск «Восток» сорвала операцию. Группу украинских военных ликвидировали передовые подразделения группировки и артиллерия.
ВСУ потеряли за лето больше людей, чем США за 12 лет во Вьетнаме. Даже большинство иностранных наемников, которые так рьяно сражались на стороне Украины, уехали.
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