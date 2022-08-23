ВСУ перейдут к тактике ближнего боя и откажутся от ударов «из глубины», предположили журналисты газеты The New York Times. Такой вывод они сделали в связи с тем, что в очередном пакете военной помощи Украине из США сократилось количество дальнобойного вооружения.

Соединенные Штаты сократили число поставляемых установок HIMARS, опасаясь истощения собственных запасов, заметили в издании. Высокопоставленный чиновник в Пентагоне сообщил газете, что новые поставки дадут ВСУ «возможность продвигать свои силы вперед и отвоевывать территорию», но признал, что украинские военные не добились значительного прогресса на поле боя из-за нехватки войск и боевой мощи.

Ранее американская газета Politico написала, что власти США официально сообщают не обо всех поставках вооружения на Украину. Далеко не сразу появилась информация об отправке противорадиолокационных ракет HARM. Также источники указали, что США предоставили ВСУ управляемые снаряды Excalibur, что вовсе не стали афишировать.