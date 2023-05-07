Спецоперация 07 мая 2023, 11:01 ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие дни — Рогов Рогов: украинские войска могут начать контрнаступление в ближайшие дни Официальный сайт президента Украины

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Вероятность начала контрнаступления украинских войск в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он напомнил, что были предположения, что контрнаступление начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Тем не менее вероятность, что оно начнется в ближайшие дни — высокая, подчеркнул глава запорожского движения.

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«Наши военные и противник готовы к активизации боевых действий», — сказал он.

Ранее Рогов говорил, что контрнаступление станет «началом конца» для киевского режима, потому что пощады боевикам и их пособникам не будет.

Украинская армия стянула свои силы для контрнаступления. Вечером 5 мая временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что наступление может начаться в ближайшие часы.

Жителей прифронтовых районов Запорожской области начали перемещать в безопасное место. Балицкий сообщал, что первую тысячу человек уже разместили. Врио главы подчеркивал, что у людей, в том числе у маленьких детей и грудничков, есть все необходимое, с ними консультируются специалисты. Всем перевезенным выплачивают денежные компенсации — по 10 тысяч рублей на человека.