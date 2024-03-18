Спецоперация 18 марта 2024, 19:06 ВСУ могли использовать ЗРК Patriot при участии США Посол Антонов: ВСУ использовали ЗРК Patriot при участии США РИА «Новости»

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Украинские войска с большой долей вероятности используют ЗРК Patriot при участии Соединенных Штатов. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова привел сайт mk.ru.

«ВСУ используют зенитно-ракетные комплексы Patriot. Поставка такого оружия по существу означает прямое участие американцев в военном конфликте. Никаких ограничений у американцев, по сути дела, нет», — отметил дипломат.

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Он напомнил, что БМП Bradley американского производства использовали в ВСУ во время попыток прорвать границу с Россией. Американские дальнобойные системы применяют для атак на российские населенные пункты. Таким образом, можно говорить о присутствии на Украине экспертов из США, заключил посол.

Британский специалист Александр Меркурис ранее заявил о колоссальном превосходстве России в разведке. По его словам, армия РФ обладает данными о любых передвижениях украинских войск, что позволяет ей наносить чувствительные удары по диверсантам.