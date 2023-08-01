Спецоперация 01 августа 2023, 10:58 ВСУ лишились ЗРК IRIS-T в Херсонской области Российские военные уничтожили украинский ЗРК IRIS-T в Херсонской области Википедия

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Российские войска за прошлые сутки уничтожили зенитно-ракетный комплекс IRIS-T производства Германии в районе населенного пункта Мирное Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

«За прошедшие сутки ВС России ликвидировали ЗРК IRIS-T рядом с поселком Мирное, а также десять националистов и две лодки в районе островов Даманский и Просеретский», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Восток» уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley и танк Leopard в районе села Работино Запорожской области. По западной технике ударили барражирующими боеприпасами «Ланцет», выведя ее из строя.

Кроме того, точным попаданием снаряда «Краснополь» российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 на Запорожском направлении. В результате попадания экипаж танка погиб.