Спецоперация

05 июля 2023, 14:50

ВСУ лишились живой силы и трех M777 на Херсонском направлении

Минобороны: российские силы уничтожили на Херсонском направлении до 60 военных и 3 M777

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Бойцы ВС России ликвидировали на Херсонском направлении до 60 военных и три американские артиллерийские системы М777. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Херсонском направлении <…> уничтожено до 60 украинских военнослужащих», — рассказали в военном ведомстве.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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