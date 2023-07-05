05 июля 2023, 14:50
ВСУ лишились живой силы и трех M777 на Херсонском направлении
Минобороны: российские силы уничтожили на Херсонском направлении до 60 военных и 3 M777
Бойцы ВС России ликвидировали на Херсонском направлении до 60 военных и три американские артиллерийские системы М777. Об этом сообщили в Минобороны.
«На Херсонском направлении <…> уничтожено до 60 украинских военнослужащих», — рассказали в военном ведомстве.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Ситуация в Херсоне
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