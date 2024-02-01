Спецоперация 01 февраля 2024, 14:42 ВСУ лишились за сутки почти 70 беспилотников ПВО России сбила за сутки 20 авиаракет ВСУ и 68 беспилотников РИА «Новости»

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Средства российской противовоздушной обороны сбили за сутки 20 авиационных ракет, 17 снарядов HIMARS и 68 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты противника уничтожили в районах Ольшаны, Берестового, Житловки и Кривошеевки (ЛНР), Ясиноватой и Макеевки (ДНР), населенных пунктов Пологи, Гуляйполе и Токмак (Запорожская область), а также в районе Раденска и Новой Каховки (Херсонская область).

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Кроме того, российские военнослужащие уничтожили норвежскую радиолокационную станцию ЗРК NASAMS, РЛС для обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего, а также живую силу и военную технику противника в 137 районах, подчеркнули в Минобороны.

На Донецком направлении Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. В результате успешных действий бойцов ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.