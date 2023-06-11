Спецоперация 11 июня 2023, 14:58 ВСУ лишились за сутки еще трех танков Leopard Минобороны: три танка Leopard уничтожили российские военные за сутки Википедия

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Три единицы Leopard, восемь других танков и артсистему М777 потеряли ВСУ за сутки на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, подчеркнули в ведомстве.

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В районе Времевского выступа российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады теробороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Новодонецкого, Нескучного, Сторожевого и совхоза «Октябрь» (ДНР).

На Запорожском направлении группировка войск «Восток» за сутки отразила три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки Запорожской области.

В районе Лукьяновского (Запорожская область) ВС РФ нанесли поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады противника.

Общие потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили свыше 50 военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин.

Кроме того, противник лишился четырех автомобилей, британской боевой машины ЗРК Stormer, а также американской артиллерийской системы М777, заключили в министерстве.