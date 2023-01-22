Спецоперация 22 января 2023, 13:29 ВСУ лишились в Херсонской области миномета и контрбатарейной станции ТАСС: в Херсонской области уничтожили миномет и контрбатарейную станцию ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили в Херсонской области украинский миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Технику ВСУ разбили на правом берегу Днепра 21 января в населенном пункте Садовый.

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«Уничтожили 120-миллиметровый миномет, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы», — уточнил представитель экстренных служб.

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Погибли, по имеющимся данным, восемь боевиков ВСУ, еще девять получили ранения.

В Минобороны РФ накануне сообщали об уничтожении на Херсонском направлении САУ М109 Paladin и двух гаубиц — Д-30 и «Мста-Б».

На остров Большой Потемкин в Херсонской области забросили иностранных наемников, цель которых — терроризировать местное население. Снайперам приказали стрелять в мирных жителей. Украинское командование рассчитывает выдать погибших за жертв ВС России.