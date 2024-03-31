31 марта 2024, 13:29
ВСУ лишились трех Су-25 после удара по аэродрому Вознесенск
Минобороны: три Су-25 уничтожены при ударе по аэродрому в Николаевской области
Российские военные уничтожили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Удар по объекту нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.
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Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, ВС РФ уничтожили за минувшие сутки радиолокатор подсвета и наведения, машину боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки ЗРК С-300.
Также удары нанесли по двум складам с боеприпасами противника, цехам сборки и хранения беспилотников, живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах, указали в пресс-службе.
Силы российской ПВО за сутки сбили 178 украинских беспилотников, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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