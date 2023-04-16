Спецоперация 16 апреля 2023, 14:51 ВСУ лишились трех складов с боеприпасами на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России уничтожили 3 склада ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении три склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Удары по объектам нанесли в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики.

Помимо этого, группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

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Потери украинской армии на этом направлении составили до 80 военнослужащих. Также ВСУ потеряли боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделения ВСУ потеряли свыше 30 военнослужащих, три автомобиля, а также одну самоходную гаубицу «Гвоздика».

Средства российской ПВО за сутки перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.