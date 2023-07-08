Спецоперация 08 июля 2023, 14:42 ВСУ лишились трех складов боеприпасов на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России поразили три склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении

Читать 360tv в

Российские военные нанесли удары по трем складам украинских боевиков в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России поразили три склада боеприпасов 81-й аэромобильной бригады и 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянки в Донецкой Народной Республики и районе Новолюбовки в Луганской Народной Республике», — сказал он.

Реклама

Кроме того, за сутки на этом направлении боевики лишились свыше 60 человек живой силы, двух гаубиц Д-30, трех пикапов и трех боевых бронированных машин.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по базе горючего для военной техники противника в районе города Запорожье.

Кроме того, за сутки ВС России отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.