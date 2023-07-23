Спецоперация 23 июля 2023, 11:47 ВСУ лишились трех пунктов управления и склада горючего в зоне СВО Минобороны: российские силы ударили по трем пунктам управления ВСУ в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удар по трем пунктам управления ВСУ в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках, а также поразили склад горючего в районе населенного пункта Малая Токмачка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

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В районе Малой Токмачки российские подразделения уничтожили склад горючего 33-й механизированной украинской бригады.

ВКС России сбили истребительной авиацией штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки ДНР.

Российские ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow. ВСУ лишились 28 беспилотников, которые уничтожили в разных районах проведения спецоперации.

ВС России также уничтожили семь танков Leopard и более 160 бойцов за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.