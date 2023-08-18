Спецоперация 18 августа 2023, 14:18 ВСУ лишились трех пунктов боепитания в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили три пункта боепитания ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали три пункта боепитания украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские военные за сутки уничтожили три пункта боепитания в районах населенных пунктов Новопокровское, Дзержинск и Дылеевка, — сказал он.

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В боях на Донецком направлении националисты за сутки потеряли до 220 человек живой силы, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М777 производства США, пять автомобилей и три боевые бронированные машины.

Конашенков отметил, что в течение прошлых суток российские силы нанесли огневое поражение частям противника в 143 районах в зоне проведения специальной операции, а также сбили самолет Су-25 в небе над Запорожской областью.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что за прошлые сутки отечественная армейская авиация поразила места дислокации живой силы и военной техники противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Кроме того, системы ПВО сбили три украинских дрона и сорвали ротацию националистов рядом с поселком Урожайным.