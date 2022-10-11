ВСУ лишились танка при попытке контрнаступления на Запорожском направлении | 360°

Важное 11 октября 2022, 13:15 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ лишились танка при попытке контрнаступления на Запорожском направлении Минобороны РФ сообщило о ликвидации 30 бойцов и танка ВСУ на Запорожском направлении РИА Новости

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Российские войска успешно отразили попытку Вооруженных сил Украины пойти в контрнаступление на Запорожском направлении. Погибли 30 украинских военных, уничтожен танк, сообщило Минобороны России.

Попытку контрнаступления украинские войска предприняли вблизи населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. В бой вступили три ротные тактические группы ВСУ.

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«Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины», — сообщили в Минобороны России.

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Другие нападения произошли на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях, но российские военные отбросили украинских на прежние позиции. На Краснолиманском направлении ВСУ попытались построить переправу через реку Жеребец, но их остановили.

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