Спецоперация 27 апреля 2023, 14:35 ВСУ лишились свыше 70 бойцов на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили свыше 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Центр» за минувшие сутки уничтожила более 70 бойцов противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Поражение подразделениям ВСУ нанесли в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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Кроме того, украинские военные лишились на этом направлении боевой бронированной машины, двух автомобилей, гаубицы Д-30, а также САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении ВС России пресекли действия четырех украинских диверсионных групп, отметили в Минобороны. За сутки на этом участке боевых действий российские военные уничтожили до 110 бойцов противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Подразделения ВДВ сковывали противника на северной и южной окраинах города и оказывали поддержку штурмовых отрядам, заключили в министерстве.