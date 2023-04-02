Важное 02 апреля 2023, 14:33 ВСУ лишились свыше 210 бойцов и наемников на Донецком направлении за сутки Российские военные уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ и наемников на Донецком направлении РИА «Новости»

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Южная группировка российских войск уничтожила за сутки свыше 210 украинских военнослужащих и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо крупных потерь личного состава, противник лишился на этом направлении трех бронетранспортеров Kirpi турецкого производства, трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, трех пикапов, а также одной гаубицы «Мста-Б».

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На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» поразила подразделения ВСУ в районах Ямполовки и Григоровки (Донецкая Народная Республика), Макеевки и Червоной Дибровы (Луганская Народная Республика). Потери противника на этом направлении составили до 100 украинских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу «Акация», а также одну гаубица Д-30.