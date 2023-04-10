Важное 10 апреля 2023, 14:28 ВСУ лишились складов с боеприпасами на нескольких направлениях Минобороны: ВС России уничтожили склады ВСУ в Запорожской, Харьковской областях и ДНР РИА «Новости»

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Российские военные за прошедшие сутки уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской, Харьковской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Старица Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил он.

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Конашенков добавил, что также 66-я механизированная бригада ВСУ лишилась склада боеприпасов в районе пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики.

«Также военные ликвидировали склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в городе Краматорске Донецкой Народной Республики», — добавил представитель оборонного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили на Донецком направлении свыше 290 бойцов ВСУ.