Спецоперация 25 июня 2023, 14:53 ВСУ лишились склада боеприпасов в районе Авдеевки Минобороны: ВС России ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожил склад боеприпасов 110-й украинской механизированной бригады в Донецкой народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — отметил он.

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Также на Донецком направлении Южная группировка войск отразила десять атак украинских боевиков в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка ДНР. Еще четыре попытки наступления ВСУ оказались безуспешными около Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского.

Во время боев ВСУ лишились до 439 бойцов, 11 боевых машин пехоты, семи машин, трех пикапов и гаубицы Д-30.