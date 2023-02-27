Спецоперация 27 февраля 2023, 15:00 ВСУ лишились склада боеприпасов в районе Артемовска Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные в ходе спецоперации поразили склад склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска. Об этом заявили в Минобороны.

Кроме того, на Донецком направлении в районе населенного пункта Новомарково ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

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Еще один склад противника поразили в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Он принадлежал 63-й механизированной бригаде ВСУ.

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В ведомстве также отметили успешную работу противовоздушной обороны. За сутки средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили пять украинских беспилотников в районах Кременной и Стельмаховки (Луганская Народная Республика), Кременца и Новоандреевки (Донецкая Народная Республика) и в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области.