27 февраля 2023, 15:00
ВСУ лишились склада боеприпасов в районе Артемовска
Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Артемовска
Российские военные в ходе спецоперации поразили склад склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска. Об этом заявили в Минобороны.
Кроме того, на Донецком направлении в районе населенного пункта Новомарково ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.
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Еще один склад противника поразили в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Он принадлежал 63-й механизированной бригаде ВСУ.
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В ведомстве также отметили успешную работу противовоздушной обороны. За сутки средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили пять украинских беспилотников в районах Кременной и Стельмаховки (Луганская Народная Республика), Кременца и Новоандреевки (Донецкая Народная Республика) и в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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