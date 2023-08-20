20 августа 2023, 18:38
ВСУ лишились склада боеприпасов в Николаевской области
Минбороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области
Российские военные ликвидировали склад боеприпасов украинских боевиков в районе города Очаков Николаевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Очаков Николаевской области», — сказал он.
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Конашенков добавил, что за минувшие сутки артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России нанесла поражение военной технике и живой силе ВСУ в 153 районах.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении полевого склада боеприпасов ВСУ рядом с населенными пунктами Ивано-Дарьевка и Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщал RT.
Кроме того, ведомство показало на видео уничтожение военной техники боевиков дроном-камикадзе в Запорожской области. Беспилотник захватил в целеуказатель идущую по проселочной дороге бронемашину, после чего снизился и нанес удар.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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