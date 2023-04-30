Спецоперация 30 апреля 2023, 15:29 ВСУ лишились склада боеприпасов в ЛНР Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, за минувшие сутки на Донецком направлении украинские националисты потеряли более 480 человек живой силы, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20, 30 автомобилей и 12 боевых бронированных машин.

Также стало известно, что российские военные нанесли удар по пункту ремонта боевой техники и вооружений ВСУ в Сумской области.

После начала специальной операции ВСУ потеряли 9882 единицы специальной военной автомобильной техники, 4695 минометов и орудий полевой артиллерии, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8920 танков и других боевых бронированных машин и 421 зенитный ракетный комплекс.