Спецоперация 02 марта 2023, 15:21 ВСУ лишились склада боеприпасов в Харьковской области Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили в ходе спецоперации склад боеприпасов противника. Объект поразили в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, склад принадлежал 14-й механизированной бригаде ВСУ.

Реклама

Помимо этого, на Купянском направлении Западная группировка войск нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области.

За сутки на этом направлении ВС РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих и два автомобиля, добавили в Минобороны.

На Донецком направлении Южная группировка войск уничтожила за сутки около 270 бойцов противника. Помимо этого, ВСУ лишились шести боевых машин пехоты, трех боевых бронированных машин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубиц «Мста-Б» и Д-30.