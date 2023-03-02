02 марта 2023, 15:21
ВСУ лишились склада боеприпасов в Харьковской области
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили в ходе спецоперации склад боеприпасов противника. Объект поразили в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, склад принадлежал 14-й механизированной бригаде ВСУ.
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Помимо этого, на Купянском направлении Западная группировка войск нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области.
За сутки на этом направлении ВС РФ уничтожили более 50 украинских военнослужащих и два автомобиля, добавили в Минобороны.
На Донецком направлении Южная группировка войск уничтожила за сутки около 270 бойцов противника. Помимо этого, ВСУ лишились шести боевых машин пехоты, трех боевых бронированных машин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубиц «Мста-Б» и Д-30.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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