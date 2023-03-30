Важное 30 марта 2023, 14:32 ВСУ лишились склада боеприпасов и топливного хранилища на двух направлениях Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов и топливное хранилище ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе спецоперации за сутки уничтожили склад с боеприпасами и хранилище топлива ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны ВСУ поразили в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области, а хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны — близ населенного пункта Зализничное Запорожской области.

Реклама

В Минобороны отметили, что на Херсонском направлении за последние 24 часа в результате огневого поражения ВСУ лишились до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также трех гаубиц Д-30.

На Донецком направлении Южная группировка войск уничтожила более 340 бойцов противника и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одну установку РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.