Спецоперация 05 августа 2023, 14:22 ВСУ лишились склада боеприпасов и РЛС обнаружения воздушных целей Минобороны: ВС России уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей и склад боеприпасов ВСУ Википедия

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Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Рогань Харьковской области», — сказал он.

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Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики.

В Минобороны отметили, артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли поражения 126 позициям военной техники и живой силы украинских боевиков в 138 районах.

Ранее стало известно об освобождении от националистов поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике. Конашенков подчеркивал, что военные действовали грамотно и профессионально.