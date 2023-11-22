Важное 22 ноября 2023, 15:20 ВСУ лишились склада авиационных средств поражения и ЗРК С-300 Минобороны: ВС России уничтожили склад авиационных средств ВСУ и ЗРК С-300 РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 и склад авиационных средств поражения украинских военных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе боевых действий ВС России ликвидировали склад авиационных средств поражения ВСУ, а также зенитный ракетный комплекс С-300», — отметили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что за сутки артиллерия, ракетные войска, бесплотные летательные аппараты, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли поражение военной технике и живой силе ВСУ в 127 районах.

Кроме того, российские подразделения отразили атаку 14-й механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, а также нанесли огневое поражение 25-й, 30-й, 32-й и 50-й бригадам ВСУ. В общей сложности противник потерял до 50 человек живой силы и три военных пикапа.

Ранее стало известно, что ВСУ активизировали штурмовые действия на Донецком направлении.