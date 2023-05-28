Спецоперация 28 мая 2023, 14:27 ВСУ лишились САУ «Акация» на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило об уничтожении 65 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Удары артиллерии и авиации группировки российских войск «Центр» уничтожили за сутки на Краснолиманском направлении 65 боевиков ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Войска противника сконцентрировались около сел Торское и Терны Донецкой Народной Республики, в районе населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

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«За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы „Мста-Б“ и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка „Акация“», — перечислил Конашенков потери противника.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских сил поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 156 районах проведения специальной военной операции.