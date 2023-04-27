Спецоперация 27 апреля 2023, 14:38 ВСУ лишились порядка 30 бойцов и немецкой самоходки Gepard на Херсонском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 30 бойцов ВСУ и самоходку Gepard под Херсоном Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Российские бойцы ликвидировали до 30 бойцов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих», — отметил он.

Реклама

На том же направлении российские бойцы ликвидировали четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 противника, одну зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства, две машины и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск отечественной армии нанесли поражение 78 артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях. А также живой силе и технике ВСУ в 109 районах.

На Донецком направлении за минувшие сутки российские подразделения уничтожили свыше 400 украинских военных и наемников. В небе над ДНР бойцы ВС России сбили принадлежащий ВСУ самолет Су-24.