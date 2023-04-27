27 апреля 2023, 14:38
ВСУ лишились порядка 30 бойцов и немецкой самоходки Gepard на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 бойцов ВСУ и самоходку Gepard под Херсоном
Российские бойцы ликвидировали до 30 бойцов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих», — отметил он.
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На том же направлении российские бойцы ликвидировали четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 противника, одну зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства, две машины и две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск отечественной армии нанесли поражение 78 артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях. А также живой силе и технике ВСУ в 109 районах.
На Донецком направлении за минувшие сутки российские подразделения уничтожили свыше 400 украинских военных и наемников. В небе над ДНР бойцы ВС России сбили принадлежащий ВСУ самолет Су-24.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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