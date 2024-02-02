02 февраля 2024, 07:26
ВСУ лишились польской самоходки на Купянском направлении
МО: артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении
Российские военные группировки «Запад» в боях на Купянском направлении ликвидировали направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ производства Польши. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Расчет 152-миллиметровой гаубицы „Гиацинт-Б“ уничтожил артиллерийскую установку Krab при выполнении огневых задач на Купянском направлении», — заявили в пресс-службе.
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В ведомстве подчеркнули, что артиллерийскую установку противника выявили в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой Вооруженных сил России.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны за сутки сбили 17 снарядов HIMARS, 20 авиационных ракет и 68 беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, российская авиация разгромила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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