Спецоперация 02 февраля 2024, 07:26 ВСУ лишились польской самоходки на Купянском направлении МО: артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные группировки «Запад» в боях на Купянском направлении ликвидировали направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ производства Польши. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчет 152-миллиметровой гаубицы „Гиацинт-Б“ уничтожил артиллерийскую установку Krab при выполнении огневых задач на Купянском направлении», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве подчеркнули, что артиллерийскую установку противника выявили в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой Вооруженных сил России.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны за сутки сбили 17 снарядов HIMARS, 20 авиационных ракет и 68 беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, российская авиация разгромила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.