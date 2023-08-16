Спецоперация 16 августа 2023, 09:50 ВСУ лишились пяти лодок за сутки в Херсонской области ТАСС: пять лодок ВСУ уничтожили в Херсонской области за сутки РИА «Новости»

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Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за минувшие сутки пять лодок ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, на Херсонском направлении военнослужащие нанесли огневое поражение противнику, уничтожив лодку, четырех бойцов ВСУ, РСЗО «Град» с экипажем из трех человек и боекомплектом.

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На Каховском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили четыре лодки, 15 украинских военнослужащих, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним.

«Потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести», — добавил он.

В островной зоне, по его данным, уничтожили место дислокации ВСУ с пятью военнослужащими. Еще семь получили ранения. Три машины противника оказались выведены из строя.