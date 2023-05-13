13 мая 2023, 14:38
ВСУ лишились оружейного склада в Запорожской области
Минобороны: ВС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ рядом с Запорожьем
Российские военные ликвидировали склад авиационного ракетного вооружения украинских боевиков в районе города Запорожье. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«ВС России уничтожили хранилище топлива для ВСУ и склад авиационного ракетного вооружения в районе города Запорожье», — сказал он.
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Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских националистов в районе города Николаев.
Ранее Минобороны сообщило об успехах военных в городе Артемовск, где штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части. На флангах огневую поддержку обеспечили подразделения ВДВ.
Также ведомство сообщало, что военнослужащие группировки «Юг» по наводке разведчиков батальона «Спарта» уничтожили украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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