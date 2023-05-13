Спецоперация 13 мая 2023, 14:38 ВСУ лишились оружейного склада в Запорожской области Минобороны: ВС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ рядом с Запорожьем РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали склад авиационного ракетного вооружения украинских боевиков в районе города Запорожье. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России уничтожили хранилище топлива для ВСУ и склад авиационного ракетного вооружения в районе города Запорожье», — сказал он.

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Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских националистов в районе города Николаев.

Ранее Минобороны сообщило об успехах военных в городе Артемовск, где штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части. На флангах огневую поддержку обеспечили подразделения ВДВ.

Также ведомство сообщало, что военнослужащие группировки «Юг» по наводке разведчиков батальона «Спарта» уничтожили украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.