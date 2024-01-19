Спецоперация 19 января 2024, 09:24 ВСУ лишились опорного пункта с личным составом на Донецком направлении Марочко: на Донецком направлении уничтожили «опорник» ВСУ с личным составом РИА «Новости»

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Факт «дружественного огня» по позициям украинских боевиков выявили в районе Часова Яра в ходе объективного контроля боевых действий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Реактивной артиллерией был обстрелян район Богдановки, где находились позиции ВСУ», — указал он.

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В результате удара, по его данным, противник лишился опорного пункта с личным составом. По предварительной оценке, речь идет о мотострелковом отделении со штатным вооружением, пояснил Марочко, указав, что получил информацию от собственных источников.

Также подполковник сообщал о проверке связистов ВСУ на Краснолиманском направлении из-за недавнего случая потери управления подразделениями на передовых позициях.

По его данным, разбираться с этим начала комиссия из управления связи штаба оперативно-стратегической группы «Хортица».