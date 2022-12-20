Спецоперация 20 декабря 2022, 15:15 ВСУ лишились очередного склада в ЛНР Минобороны: российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в ЛНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 64 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 143 районах.

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В ДНР в районе населенного пункта Украинка российские военные вскрыли позиции и уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции ЗРК С-300 противника. В районе Константиновки — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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На Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Невское (ЛНР). Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка российские военные разбили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки противник потерял на этом направлении до 50 человек, три пикапа и две боевые бронированные машины.