Спецоперация 28 августа 2023, 07:41 ВСУ лишились натовской гаубицы на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу НАТО FH-70 в Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали натовскую гаубицу FH-70 в ходе боев на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве обороны России.

«Расчеты буксируемых гаубиц „Мста-Б“ и Д-20 ЦВО уничтожили 155-миллиметровое орудие натовского производства FH-70 в ходе ведения контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.

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Кроме того, расчеты беспилотников выявили место дислокации подразделений ВСУ, а артиллеристы поразили группу украинских военных и бронеавтомобиль. Нанести удар помогла точечная корректировка огня в режиме реального времени, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что артиллеристы первой гвардейской танковой ЗВО нанесли удар по бронегруппе ВСУ в Харьковской области и вынудили ее покинуть оборудованные позиции. Потери противника составили до 15 человек живой силы.