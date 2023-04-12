12 апреля 2023, 14:58
ВСУ лишились на Херсонском направлении трех бронемашин, автомобилей и бойцов
Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении за сутки до 50 бойцов
Потери Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении за сутки достигли 50 человек. Войска остались без бронемашин и автомобилей, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих», — сказал он.
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Российские подразделения вывели из строя шесть автомобилей противника, три бронемашины, а у населенного пункта Отрадокаменка разбили склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.
На Купянском направлении боевые потери ВСУ превысили 30 солдат, на Краснолиманском — 80 человек, на Донецком — 245 военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях погибли до 180 украинских военных.
Войска России ударили по 94-м артиллерийским подразделениям в 117 районах. На Купянском направлении и в ДНР также удалось предотвратить вылазку пяти диверсионно-разведывательных групп.
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