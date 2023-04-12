Спецоперация 12 апреля 2023, 14:58 ВСУ лишились на Херсонском направлении трех бронемашин, автомобилей и бойцов Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении за сутки до 50 бойцов

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Потери Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении за сутки достигли 50 человек. Войска остались без бронемашин и автомобилей, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Российские подразделения вывели из строя шесть автомобилей противника, три бронемашины, а у населенного пункта Отрадокаменка разбили склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении боевые потери ВСУ превысили 30 солдат, на Краснолиманском — 80 человек, на Донецком — 245 военнослужащих. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях погибли до 180 украинских военных.

Войска России ударили по 94-м артиллерийским подразделениям в 117 районах. На Купянском направлении и в ДНР также удалось предотвратить вылазку пяти диверсионно-разведывательных групп.