Спецоперация 14 февраля 2024, 15:43 ВСУ лишились юбилейной лодки на Днепре Сальдо: ВС России уничтожили юбилейную сотку лодку ВСУ на Днепре РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий в Херсонской области уничтожили юбилейную — сотую — лодку ВСУ на Днепре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Российские силы уничтожили юбилейную, сотую по счету лодку украинских боевиков, на которой они переправлялись на левый берег Днепра», — написал он.

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По словам Сальдо, в течение прошлых суток от Кинбурнской косы до Днепровского водохранилища и Очакова работала армейская и штурмовая авиация, операторы дронов и артиллерия.

«За сутки вооруженные формирования киевского режима выпустили 39 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области. Они продолжают использовать беспилотники разных типов в большом количестве», — добавил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что за сутки войска группировки «Днепр» уничтожили до 85 человек живой силы ВСУ, два танка, вертолет Ми-24, семь боевых машин, 11 минометов и орудий, а также одну лодку. Силы РЭБ и ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что снарядный голод существенно снизил активность ВСУ на Херсонском направлении.